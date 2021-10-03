Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще ничего не решил относительно баллотирования на второй президентский срок.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

Зеленскому припомнили его заявление, что он хотел бы быть президентом до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. Такое заявление он озвучил во время заседания Слуги народа в Трускавце.

Из-за этого на брифинге у президента уточнили, идет ли речь о том, что он планирует баллотироваться на второй срок.

– Я ничего не решил по поводу второго срока, — подчеркнул Зеленский.

Он также пояснил, что имел в виду, когда говорил о выполнении всех обещаний.

– По поводу того, что вы сказали: что я пойду, когда выполню все обещания, я говорил немного о другом. Я сказал, что считаю, что мы выполнили где 30-35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем с вами быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам будут постоянно говорить, что это противоречит регламенту, будет постоянный политический спам через тысячи поправок, то мы не успеем все сделать, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что хочет успеть все, что обещал. Однако, по словам главы государства, это не значит, что если он успеет все сделать за четыре с половиной года, то за полгода до завершения каденции уйдет.

– Нет, я до конца точно поработаю, — заявил президент.

В начале сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли идти на второй президентский срок.

В комментарии журналистам он отметил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцам, за первую каденцию. Президент уточнил, что пока никуда не баллотируется. Он лучше выполнит все, что обещал, в свой один срок, и пойдет отдыхать.

В мае этого года Владимир Зеленский также комментировал этот вопрос. Тогда он заявил, что пока рано говорить об еще одной его каденции.