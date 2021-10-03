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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Зеленский еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще ничего не решил относительно баллотирования на второй президентский срок.

Об этом глава государства сообщил на брифинге по итогам выездного заседания Слуги народа в Трускавце.

Зеленскому припомнили его заявление, что он хотел бы быть президентом до полного выполнения всех своих предвыборных обещаний. Такое заявление он озвучил во время заседания Слуги народа в Трускавце.

Из-за этого на брифинге у президента уточнили, идет ли речь о том, что он планирует баллотироваться на второй срок.

– Я ничего не решил по поводу второго срока, — подчеркнул Зеленский.

Он также пояснил, что имел в виду, когда говорил о выполнении всех обещаний.

– По поводу того, что вы сказали: что я пойду, когда выполню все обещания, я говорил немного о другом. Я сказал, что считаю, что мы выполнили где 30-35% наших обещаний и нашей программы, а уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы не будем с вами быстро работать, особенно в Верховной Раде, если нам будут постоянно говорить, что это противоречит регламенту, будет постоянный политический спам через тысячи поправок, то мы не успеем все сделать, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что хочет успеть все, что обещал. Однако, по словам главы государства, это не значит, что если он успеет все сделать за четыре с половиной года, то за полгода до завершения каденции уйдет.

– Нет, я до конца точно поработаю, — заявил президент.

В начале сентября этого года президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, планирует ли идти на второй президентский срок.

В комментарии журналистам он отметил, что хотел бы выполнить обещания, которые давал украинцам, за первую каденцию. Президент уточнил, что пока никуда не баллотируется. Он лучше выполнит все, что обещал, в свой один срок, и пойдет отдыхать.

В мае этого года Владимир Зеленский также комментировал этот вопрос. Тогда он заявил, что пока рано говорить об еще одной его каденции.

Фото: Офис президента

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