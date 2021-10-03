Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще нічого не вирішив щодо балотування на другий президентський термін.

Про це глава держави поінформував на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

Зеленському пригадали його заяву, що він хотів би бути президентом до повного виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок. Таку заяву він озвучив під час засідання Слуги народу в Трускавці.

Через це на брифінгу в президента уточнили, чи йдеться про те, що він планує балотуватися на другий термін.

– Я нічого не вирішив з приводу другого терміну, – наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що мав на увазі, коли говорив про виконання всіх обіцянок.

– З приводу того, що ви сказали: що я піду, коли виконаю всі обіцянки, я говорив трохи про інше. Я сказав, що вважаю, що ми виконали десь 30-35% наших обіцянок і нашої програми, а вже половина терміну минула. Я сказав, що якщо ми не будемо з вами швидко працювати, а особливо у Верховній Раді, якщо нам будуть постійно говорити, що це суперечить регламенту, буде постійний політичний спам через тисячі поправок, то ми не встигнемо все зробити, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що хоче встигнути все, що обіцяв. Водночас, за словами глави держави, це не означає, що якщо він встигне все зробити за чотири з половиною роки, то за півроку до завершення каденції піде.

– Ні, я до кінця точно попрацюю, – заявив президент.

На початку вересня цього року президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планує йти на другий президентський термін.

У коментарі журналістам він зазначив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям за першу каденцію. Президент уточнив, що поки нікуди не балотується. Він краще виконає все, що обіцяв, у свій один термін, і піде відпочивати.

У травні цього року Володимир Зеленський також коментував це питання. Тоді він заявив, що поки що зарано говорити про ще одну його каденцію.