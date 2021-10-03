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Юлія Соколова |

Зеленський ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще нічого не вирішив щодо балотування на другий президентський термін.

Про це глава держави поінформував на брифінгу за підсумками виїзного засідання Слуги народу в Трускавці.

Зеленському пригадали його заяву, що він хотів би бути президентом до повного виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок. Таку заяву він озвучив під час засідання Слуги народу в Трускавці.

Через це на брифінгу в президента уточнили, чи йдеться про те, що він планує балотуватися на другий термін.

– Я нічого не вирішив з приводу другого терміну, – наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що мав на увазі, коли говорив про виконання всіх обіцянок.

– З приводу того, що ви сказали: що я піду, коли виконаю всі обіцянки, я говорив трохи про інше. Я сказав, що вважаю, що ми виконали десь 30-35% наших обіцянок і нашої програми, а вже половина терміну минула. Я сказав, що якщо ми не будемо з вами швидко працювати, а особливо у Верховній Раді, якщо нам будуть постійно говорити, що це суперечить регламенту, буде постійний політичний спам через тисячі поправок, то ми не встигнемо все зробити, – зазначив глава держави.

Зеленський додав, що хоче встигнути все, що обіцяв. Водночас, за словами глави держави, це не означає, що якщо він встигне все зробити за чотири з половиною роки, то за півроку до завершення каденції піде.

– Ні, я до кінця точно попрацюю, – заявив президент.

На початку вересня цього року президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи планує йти на другий президентський термін.

У коментарі журналістам він зазначив, що хотів би виконати обіцянки, які давав українцям за першу каденцію. Президент уточнив, що поки нікуди не балотується. Він краще виконає все, що обіцяв, у свій один термін, і піде відпочивати.

У травні цього року Володимир Зеленський також коментував це питання. Тоді він заявив, що поки що зарано говорити про ще одну його каденцію.

Фото: Офіс президента

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