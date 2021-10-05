Главу государства Владимира Зеленского упомянули в расследовании оффшоров, проведенных Международным консорциумом журналистов-расследователей. В Белом доме уже отреагировали.

Об этом Голосу Америки во время брифинга в Белом доме сказала пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

— Президент Байден предан делу повышения прозрачности как в американской, так и в международной финансовой системе. Он настаивает на этом в рамках своей внутренней политики. Также на международных форумах он сосредоточил внимание на важности сравнить правила игры, уменьшить коррупцию и убедиться, что мы делаем это как скоординированное международное общество, — сказала она.

По словам Псаки, это не изменит диалога между Киевом и Вашингтоном, но повышает для Байдена важность вопроса усиления финансовой прозрачности в мире.

— Я бы не сказала, что эти обвинения меняют диалог между Вашингтоном и Киевом. Скорее, они делают это вопрос более важным на международной повестке дня, — заявила Псаки.

Напомним, одна из крупнейших утечек информации Pandora Papers раскрыла тайные сделки более сотни миллиардеров, десятков мировых лидеров и трех сотен государственных чиновников в разных странах мира.

В документах содержится информация о президенте Украины Владимире Зеленском, который в рамках предвыборной кампании обязался очистить коррумпированную экономику своей страны. По словам расследователей, он передал через офшорную компанию 25% акций близкому другу, который сейчас работает главным советником президента. От комментариев президент отказался.