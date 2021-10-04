Скринька Пандори: стався великий витік фінансових секретів впливових осіб

Один з найбільших витоків інформації розкрив таємні угоди більше сотні мільярдерів, десятків світових лідерів та трьох сотень державних чиновників у різних країнах світу.

Розслідування провів Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) Pandora Papers.

Дослідники знайшли більше 11 мільйонів файлів компаній, найнятих багатими клієнтами для створення офшорів та трастів у таких податкових притулках, як Панама, Дубай, Монако, Швейцарія та Кайманові острови.

Серед найвпливовіших та знаменитих осіб виявилися президент РФ Володимир Путін, прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш, король Йорданії Абдалла II, Володимир Зеленський та багато інших.

У файлах також міститься інформація про основних спонсорів Консервативної партії Великобританії, та понад 100 мільярдерів, а також знаменитостей, рок-зірок та бізнесменів.

За словами дослідників, багато хто з них використовують підставні компанії для зберігання предметів розкоші, таких як нерухомість та яхти, а також банківських рахунків, предметів мистецтва та іншого. Деякі підозрюються в корупції, відмиванні грошей та в ухиленні від сплати податків.

Як з’ясували представники групи, король Йорданії Абдалла II створив секретну імперію вартістю у 100 мільйонів доларів. Вона охоплює Малібу, Вашингтон та Лондон.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та його сім’я в останні роки продали власності в Великобританії на суму близько 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш не задекларував офшорну компанію, на яку було придбано дві вілли на півдні Франції.

Також в документах міститься інформація щодо президента України Володимира Зеленського, який в рамках передвиборчої кампанії зобов’язався очистити корумповану економіку своєї країни. За словами розслідувачів, він передав через офшорну компанію 25% акцій близькому другу, який зараз працює головним радником президента. Від коментарів голова української держави відмовився.

Витік документів стався з компаній, що працюють на Британських Віргінських островах та Кіпрі, в Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.