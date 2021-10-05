Главу держави Володимира Зеленського згадали в розслідуванні офшорів, проведених Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. У Білому домі вже відреагували.

Про це Голосу Америки під час брифінгу в Білому домі сказала прес-секретар адміністрації Дженніфер Псакі.

– Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансовій системі. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньої політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості порівняти правила гри, зменшити корупцію і переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне суспільство, – сказала вона.

За словами Дженніфер Псакі, це не змінить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але підвищує для Байдена важливість питання посилення фінансової прозорості у світі.

– Я б не сказала, що ці звинувачення змінюють діалог між Вашингтоном і Києвом. Скоріше, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному, – заявила Дженніфер Псакі.

Нагадаємо, один із найбільших витоків інформації Pandora Papers розкрив таємні угоди понад сотні мільярдерів, десятків світових лідерів і трьох сотень чиновників у різних країнах світу.

У документах міститься інформація про президента України Володимира Зеленського, який в рамках передвиборчої кампанії зобов’язався очистити корумповану економіку своєї країни. За словами розслідувачів, він передав через офшорну компанію 25% акцій близького друга, який зараз працює головним радником президента. Від коментарів президент відмовився.