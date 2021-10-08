Руслана Стефанчука назначили новым председателем Верховной Рады. На этом посту он сменил Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 222. Также за назначение Руслана Стефанчука проголосовали 15 нардепов от партии За будущее, 18 — от депутатов от депутатской группы Довіра и 6 — внефракционных.

Не поддержали кандидатуру Стефанчука ни одним голосом фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина.

До назначения на должность председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук занимал должность первого вице-спикера.

Он является доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники, адвокатом. В свое время Руслан Стефанчук закончил Хмельницкий институт регионального управления и права (сейчас — Хмельницкий университет управления и права) по специальности Правоведение и Технологический университет Поділля (сейчас — Хмельницкий национальный университет) по специальности Менеджмент производственной сферы.

Также Руслан Стефанчук занимал должность проректора по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины и проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году Руслан Стефанчук работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского. На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова — спикера парламента. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215.

Кроме того, за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.

Несмотря на то, что Дмитрий Разумков больше не является председателем Верховной Рады, он все равно остается одним из народных депутатов парламента.