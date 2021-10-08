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Вікторія Гірко |

Руслана Стефанчука избрали новым председателем Верховной Рады

Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука назначили новым председателем Верховной Рады. На этом посту он сменил Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 222. Также за назначение Руслана Стефанчука проголосовали 15 нардепов от партии За будущее, 18 — от депутатов от депутатской группы Довіра и 6 — внефракционных.

Голосування за Стефанчука

Не поддержали кандидатуру Стефанчука ни одним голосом фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина.

До назначения на должность председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук занимал должность первого вице-спикера.

Он является доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники, адвокатом. В свое время Руслан Стефанчук закончил Хмельницкий институт регионального управления и права (сейчас — Хмельницкий университет управления и права) по специальности Правоведение и Технологический университет Поділля (сейчас — Хмельницкий национальный университет) по специальности Менеджмент производственной сферы.

Также Руслан Стефанчук занимал должность проректора по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины и проректора по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В 2019 году Руслан Стефанчук работал со штабом президента Украины Владимира Зеленского. На внеочередных парламентских выборах был избран народным депутатом от партии Слуга народа.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова — спикера парламента. Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215.

Кроме того, за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.

Несмотря на то, что Дмитрий Разумков больше не является председателем Верховной Рады, он все равно остается одним из народных депутатов парламента.

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