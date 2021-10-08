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Вікторія Гірко |

Руслана Стефанчука обрали новим головою Верховної Ради

Руслан Стефанчук

Руслана Стефанчука призначили новим головою Верховної Ради. На цій посаді він замінив Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 222. Також за призначення Руслана Стефанчука проголосували 15 нардепів від партії За майбутнє, 18 – від депутатів від депутатської групи Довіра і 6 – позафракційних.

Голосування за Стефанчука

Не підтримали кандидатуру Стефанчука жодним голосом фракції Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Голос і Батьківщина.

До призначення на посаду голови Верховної Ради Руслан Стефанчук обіймав посаду першого віце-спікера.

Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки, адвокатом. Свого часу Руслан Стефанчук закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині – Хмельницький університет управління та права) за спеціальністю Правознавство та технологічний університет Поділля (нині – Хмельницький національний університет) за фахом Менеджмент виробничої сфери.

Також Руслан Стефанчук обіймав посаду проректора з наукової роботи Національної академії прокуратури України і проректора з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році Руслан Стефанчук працював зі штабом президента України Володимира Зеленського. На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

Крім того, за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.

Попри те, що Дмитро Разумков більше не є головою Верховної Ради, він все одно залишається одним із народних депутатів парламенту.

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