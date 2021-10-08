Руслана Стефанчука призначили новим головою Верховної Ради. На цій посаді він замінив Дмитра Разумкова. За відповідне рішення проголосував 261 народний депутат.

Найбільше голосів було від фракції Слуга народу – 222. Також за призначення Руслана Стефанчука проголосували 15 нардепів від партії За майбутнє, 18 – від депутатів від депутатської групи Довіра і 6 – позафракційних.

Не підтримали кандидатуру Стефанчука жодним голосом фракції Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Голос і Батьківщина.

До призначення на посаду голови Верховної Ради Руслан Стефанчук обіймав посаду першого віце-спікера.

Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки, адвокатом. Свого часу Руслан Стефанчук закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права (нині – Хмельницький університет управління та права) за спеціальністю Правознавство та технологічний університет Поділля (нині – Хмельницький національний університет) за фахом Менеджмент виробничої сфери.

Також Руслан Стефанчук обіймав посаду проректора з наукової роботи Національної академії прокуратури України і проректора з наукової роботи вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України.

У 2019 році Руслан Стефанчук працював зі штабом президента України Володимира Зеленського. На позачергових парламентських виборах був обраний народним депутатом від партії Слуга народу.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. Найбільше голосів дала фракція Слуга народу – 215.

Крім того, за відставку Дмитра Разумкова проголосували 20 народних депутатів від фракції Батьківщина, 19 – від партії За майбутнє, 18 – від групи Довіра, 6 – від фракції Голос і 6 – позафракційних.

Попри те, що Дмитро Разумков більше не є головою Верховної Ради, він все одно залишається одним із народних депутатів парламенту.