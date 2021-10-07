Верховная Рада отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. За соответствующее решение проголосовали народных 284 депутата.

Больше всего голосов дала фракция Слуга народа — 215. Также за отставку Дмитрия Разумкова проголосовали 20 народных депутатов от фракции Батькивщина, 19 — от партии За будущее, 18 — от группы Довіра, 6 — от фракции Голос и 6 — внефракционных.

Теперь Дмитрий Разумков больше не является председателем Верховной Рады, но он все равно остается одним из народных депутатов парламента.

Отставку Дмитрия Разумкова инициировала фракция Слуга народа 30 сентября. Тогда ее председатель Давид Арахамия обратился с просьбой предоставить ему подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве председателя Верховной Рады с должности.

4 октября в Раде запустили процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности. После этого 5 октября спикера отстранили от председательства на двух пленарных заседаниях парламента. За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов. Больше всего голосов было от фракции Слуга народа — 200.

С инициативой отстранения выступил заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко. Такой шаг он объяснил тем, что Дмитрий Разумков якобы отказался ставить на голосование Согласительного совета в понедельник 4 октября предложения по повестке дня пленарных заседаний 5-8 октября, и этим нарушил регламент.

В тот же день 246 народных депутатов поддержали решение о рассмотрении вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины 7 октября. Больше всего голосов снова дала фракция Слуга народа (211).

Сам Дмитрий Разумков сразу заявил, что за должность не держится, но готов идти в суд, если его попытаются лишить депутатского мандата.

Между тем глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что голосование за кандидатуру нового спикера Верховной Рады Украины может состояться уже в эту пятницу, 8 октября.

По его словам, сначала должно состояться заседание фракции, где утвердят кандидатуры нового главы парламента и первого вице-спикера.