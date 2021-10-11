Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к нормандскому саммиту

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к нормандскому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры стран обсудили активизацию переговоров для завершения войны на Донбассе и подготовку к саммиту Нормандской четверки.

Владимир Зеленский отметил, что Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей по поводу согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира.

В августе канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что хочет провести встречу нормандской четверки до того, как покинет пост. Однако она отметила, что для этого есть определенные препятствия.

Меркель выразила надежду, что новоизбранное правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в таком же направлении.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил обсудить в нормандском формате российский газопровод Северный поток-2. По его словам, газопровод связан с ситуацией на Донбассе и военной безопасностью Украины.

Фото: Офис президента

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка