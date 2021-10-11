Зеленский обсудил с Меркель и Макроном подготовку к нормандскому саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Лидеры стран обсудили активизацию переговоров для завершения войны на Донбассе и подготовку к саммиту Нормандской четверки.

Владимир Зеленский отметил, что Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей по поводу согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира.

Провів важливу розмову з #AngelaMerkel та @EmmanuelMacron щодо активізації переговорів для закінчення війни на #Донбасі та підготовки саміту #N4. ????????, ???????? і ???????? виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру. pic.twitter.com/a91mMGG1kw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2021

В августе канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что хочет провести встречу нормандской четверки до того, как покинет пост. Однако она отметила, что для этого есть определенные препятствия.

Меркель выразила надежду, что новоизбранное правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в таком же направлении.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил обсудить в нормандском формате российский газопровод Северный поток-2. По его словам, газопровод связан с ситуацией на Донбассе и военной безопасностью Украины.