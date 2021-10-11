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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку до нормандського саміту

Зеленський обговорив з Меркель і Макроном підготовку до нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Лідери країн обговорили активізацію переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовку до саміту Нормандської четвірки.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна, Франція та Німеччина виступають за досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру.

У серпні канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляла, що хоче провести зустріч нормандської четвірки до того, як залишить посаду. Однак вона зазначила, що для цього є певні перешкоди.

Меркель висловила сподівання, що новообраний уряд Німеччини продовжить співпрацю з Україною у такому ж напрямі.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував обговорити в нормандському форматі російський газопровід Північний потік-2. За його словами, газогін пов’язаний з ситуацією на Донбасі та військовою безпекою України.

Фото: Офіс президента

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