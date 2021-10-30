Корниенко рассказал, когда рассмотрят вопрос о лишении Разумкова мандата

Решение о том, лишать ли бывшего председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата планируют принимать на съезде партии Слуга народа.

Об этом сообщил глава политсилы и первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. Он объяснил, что решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

– Давид Арахамия (глава фракции Слуга народа, – Ред.) предложил неплохую, по-моему, конструкцию. Она состоит в том, что нужно посмотреть, будет ли внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков продолжать свою деятельность в соответствии с программой партии Слуга народа, — добавил Корниенко.

По словам первого вице-спикера, Дмитрий Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой. Но Александр Корниенко затруднился ответить на вопрос, сколько законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях экс-спикер, чтобы партия лишила его мандата.

7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова – спикера парламента. Но, несмотря на это, он все равно остается одним из народных депутатов.

Поскольку во время парламентских выборов в 2019 году он был избран по общегосударственному многомандатному округу от партии Слуга народа (шел в списке партии под №1).

Больше всего голосов за отставку Разумкова дала фракция Слуга народу – 215, объяснив это тем, что он якобы отступил от общих принципов партии, поэтому больше не является членом команды и не может представлять политсилу на такой высокой должности.

Источник: Общественное