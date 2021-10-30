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Вікторія Гірко |

Корнієнко розповів, коли розглянуть питання про позбавлення Разумкова мандата

олександр корнієнко

Рішення про те, чи позбавляти колишнього голову Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата планують ухвалювати на з’їзді партії Слуга народу.

Про це повідомив голова політсили і перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Він пояснив, що рішення щодо можливого позбавлення мандата ухвалюватимуть залежно від подальших голосувань Разумкова за ті чи інші питання.

– Давид Арахамія (голова фракції Слуга народу, – Ред.) запропонував непогану, як на мене, конструкцію. Вона полягає у тому, що треба подивитися, чи продовжуватиме позафракційний народний депутат Дмитро Разумков свою діяльність відповідно до програми партії Слуга народу, – додав Корнієнко.

За словами першого віце-спікера, Дмитро Разумков не голосував за низку рішень, передбачених партійною програмою. Але Олександр Корнієнко не зміг відповісти на запитання, скільки законопроєктів повинен проігнорувати у своїх голосуваннях екс-спікер, щоб партія позбавила його мандата.

7 жовтня Верховна Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова – спікера парламенту. Але, попри це, він все одно залишається одним із народних депутатів.

Оскільки під час парламентських виборів у 2019 році його обрали по загальнодержавному багатомандатному округу від партії Слуга народу (йшов у списку партії під №1).

Найбільше голосів за відставку Разумкова дала фракція Слуга народу – 215, пояснивши це тим, то він начебто відступив від загальних принципів партії, тому більше не є членом команди і не може представляти політсилу на такій високій посаді.

Джерело: Суспільне

Фото: УНІАН

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