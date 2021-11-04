4 ноября депутаты Верховной Рады назначили Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.

До того, как возглавить ведомство, она работала заместителем руководителя Офиса президента.

На новой должности она заменила Алексея Любченко. За его отставку парламентарии проголосовали 3 ноября.

Руководил министерством он менее полугода – назначили его 20 мая 2021 года.

Что известно о Юлии Свириденко

Новому министру экономики Юлии Свириденко – 35 лет. Родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове.

Окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет. Имеет степень магистра по специальности Менеджмент антимонопольной деятельности.

Освоила курс бухгалтерского учета в Киевской школе рыночной экономики. Является сертифицированным специалистом по оценке недвижимости, оборудования, бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

Карьеру начала в 2008 году в частном секторе. Некоторое время работала оценщиком Черниговского междугороднего бюро технической инвентаризации.

В мае 2015 года стала советником Черновской облгосадминистрации, а уже через три месяца возглавила департамент экономического развития.

В сентябре 2017 года начала исполнять обязанности первого заместителя главы Черниговской областной государственной администрации. Через полгода на эту должность Юлию Свириденко назначили окончательно.

Однако уже в конце июля на нее возложили обязанности главы Черниговской ОГА. Покинула пост она 28 ноября 2018 года.

После нескольких месяцев руководства фирмой, специализирующейся на производстве кормов для диких птиц, Юлия Свириденко заняла должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В конце декабря возглавила правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, а также стала членом Трехсторонней контактной группы. Работала Юлия Свириденко, в частности, в подгруппе по социально-экономическим вопросам.

В июле 2020 года вернулась в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины уже в статусе первого заместителя, а через пять месяцев заняла должность заместителя главы Офиса президента.

Членство в ТКГ прекратила в феврале 2021 года согласно указу президента.

В деларации за 2020 год Юлия Свириренко указала, что имеет квартиру в Киеве площадью 33,5 кв. м и квартиру в Чернигове площадью 74,3 кв. м.

За прошлый год она задекларировала более 800 тыс. грн. дохода, из них 824 427 грн – зарплата, полученная в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.