4 листопада депутати Верховної Ради призначили Юлію Свириденко першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки України.

До того, як очолити відомство, вона працювала заступницею керівника Офісу президента.

На новій посаді вона замінила Олексія Любченка. За його відставку парламентарі проголосували 3 листопада.

Керував міністерством він менше ніж півроку – призначили його 20 травня 2021 року.

Що відомо про Юлію Свириденко

Новому міністру економіки Юлії Свириденко – 35 років. Народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові.

Закінчила з відзнакою Київський національний торговельно-економічний університет. Має ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент антимонопольної діяльності.

Опанувала курс бухгалтерського обліку в Київській школі ринкової економіки. Є сертифікованим спеціалістом з оцінки нерухомості, обладнання, бізнесу, цінних паперів, нематеріальних активів та інтелектуальної власності.

Кар’єру розпочала в 2008 році в приватному секторі. Певний час працювала оцінювачем Чернігівського міжміського бюро технічної інвентаризації.

У травні 2015 року стала радником Чернігівської облдержадміністрації, а вже за три місяці очолила департамент економічного розвитку.

У вересні 2017 року почала виконувати обов’язки першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації. За півроку на цю посаду Юлію Свириденко призначили остаточно.

Однак уже наприкінці липня на неї поклали обов’язки голови Чернігівської ОДА. Залишила посаду вона 28 листопада 2018 року.

Після кількох місяців керівництва фірмою, що спеціалізується на виробництві кормів для диких птахів, Юлія Свириденко обійняла посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Наприкінці грудня очолила правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, а також стала членом Тристоронньої контактної групи. Працювала Юлія Свириденко, зокрема, в підгрупі з соціально-економічних питань.

У липні 2020 року повернулася до міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України уже в статусі першого заступника, а за п’ять місяців обійняла посаду заступника голови Офісу президента.

Членство в ТКГ припинила в лютому 2021 року згідно з указом президента.

У деларації за 2020 рік Юлія Свириренко вказала, що має квартиру у Києві площею 33,5 кв. м і квартиру у Чернігові площею 74,3 кв. м.

За минулий рік вона задекларувала понад 800 тис. грн доходу, з них 824 427 грн – зарплата, отримана у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.