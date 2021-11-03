Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с поста министра экономики и первого вице-премьер-министра Украины. За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов.

На должности Любченко может заменить заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

В сентябре 2019 года она занимала должность замминистра, а с июля 2020 года – первого замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Алексея Любченко назначили первым вице-премьер-министром, министром экономики 20 мая 2021 года. В 2009-2011 годах он занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации Украины.

В 2011 году Алексей Любченко был назначен директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы Украины.

А с апреля 2020-го по май 2021 года Алексей Любченко был главой Государственной налоговой службы Украины.

Кроме того, народные депутаты 3 ноября отправили в отставку Романа Абрамовского – министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (министра экологии).

Он занимал должность министра экологии чуть больше года – с июня 2020 года.