Германия и Франция предупредили РФ о последствиях агрессии против Украины

Главы МИД Германии и Франции высказались в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне передвижения российских сил вблизи границы Украины.

– Мы призываем Россию проявлять сдержанность и прозрачность относительно военной активности. Любая новая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь тяжелые последствия, – говорится в совместном заявлении дипломатов.

При этом, обращаясь к Украине, они призвали в этой ситуации сохранять рассудительность, и выразили готовность ко встрече в нормандском формате.

– Мы по-прежнему привержены урегулированию конфликта на основе Минских договоренностей. Мы сожалеем о том, что Россия неоднократно отказывалась встречаться на уровне министров иностранных дел в нормандском формате, и еще раз выражаем нашу готовность к скорейшей встрече и к конструктивному, предметному обмену. Мы повторяем наш призыв к России сделать то же самое для достижения прочного мира на Донбассе, – заявили главы МИД.

Они также отметили, что Германия, Франция и Украина продолжат обмен и тесную координацию по всем вопросам, представляющим общий интерес и озабоченность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября находится в Брюсселе, где провел ряд встреч для обсуждения ситуации с безопасностью.

В частности, речь идет о переговорах с руководством НАТО, министрами Ассоциированного трио, а также с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в нормандском формате.

По его словам, Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч, и Украина настаивает на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий.

Источник: auswaertiges-amt.de