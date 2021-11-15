Кулеба в Брюсселе встретится с руководством НАТО и европейскими министрами

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что 15 ноября в рамках поездки в Брюссель планирует провести ряд встреч для обсуждения ситуации с безопасностью.
Кулеба написал у себя в Facebook, что ожидаются встречи с руководством НАТО, министрами иностранных дел отдельных стран ЕС, министрами Ассоциированного трио и тремя министрами нормандского формата, а также заседания глав МИД Евросоюза и Восточного партнерства.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такого количества разговоров требует ситуация с безопасностью.
Министр уверен, что именно такая высокая дипломатическая активность повлияла на снижение напряжения весной 2021 года.
Кулеба напомнил, что Россия продолжает дестабилизацию ситуации вдоль украинских границ, в Черноморском регионе и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
– Нарушение режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск, газовый шантаж, пропаганда, искусственно созданный миграционный кризис в Беларуси – все это элементы нового этапа гибридной агрессии РФ против Европы, – считает глава украинского МИД.
Среди тем для обсуждения Дмитрий Кулеба также назвал развитие Восточного партнерства накануне саммита, запланированного на 15 декабря.
– Мы будем настаивать на дифференцированном подходе ЕС к европейской интеграции соседей. Кто делает больше и стремится к большему, должен получать больше, – добавил Кулеба.
В конце дня Дмитрий Кулеба собирается провести отдельные переговоры с министрами иностранных дел Германии и Франции для активизации работы в нормандском формате.
По его словам, Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч, и Украина настаивает на возобновлении работы Нормандии без предварительных условий.
Источник: Дмитрий Кулеба