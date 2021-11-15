Німеччина та Франція попередили РФ про наслідки агресії проти України

Глави МЗС Німеччини та Франції висловилися щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України на тлі пересування російських сил поблизу кордону України.

– Ми закликаємо Росію виявляти стриманість та прозорість щодо військової активності. Будь-яка нова спроба порушити територіальну цілісність України матиме тяжкі наслідки, – йдеться у спільній заяві дипломатів.

Водночас, звертаючись до України, вони закликали у цій ситуації зберігати розважливість, і висловили готовність до зустрічі у нормандському форматі.

– Ми, як і раніше, віддані врегулюванню конфлікту на основі Мінських домовленостей. Ми шкодуємо про те, що Росія неодноразово відмовлялася зустрічатися на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі, і ще раз висловлюємо нашу готовність до якнайшвидшої зустрічі та конструктивного, предметного обміну. Ми повторюємо наш заклик до Росії зробити те саме для досягнення міцного миру на Донбасі, – заявили глави МЗС.

Вони також зазначили, що Німеччина, Франція та Україна продовжать обмін та тісну координацію з усіх питань, що становлять спільний інтерес та занепокоєння.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 15 листопада перебуває у Брюсселі, де провів низку зустрічей для обговорення безпекової ситуації.

Зокрема, йдеться про переговори з керівництвом НАТО, міністрами Асоційованого тріо, а також міністрами закордонних справ Німеччини та Франції для активізації роботи у нормандському форматі.

За його словами, Росія гальмує переговорний процес, уникаючи зустрічей, і Україна наполягає на поновленні роботи Нормандії без попередніх умов.

Джерело: auswaertiges-amt.de