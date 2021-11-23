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Факты / Украина / Политика

Резников рассказал, как Россия намерена дестабилизировать ситуацию

Татьяна Забожко редактор ленты
Олексій Резніков

Активность со стороны Российской Федерации направлена на дестабилизацию внутри Украины, внутри стран НАТО и ЕС.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Именно в такой дестабилизации, говорит глава ведомства, в РФ будут искать для себя прагматизм.

– Надеюсь, что в Кремле решение о вторжении не принимали, хотя потенциально у них такая возможность есть, – убежден глава Минбороны.

Вместе с тем, Алексей Резников отметил, что его коллеги из Великобритании и США во время встреч на прошлой неделе заверили, что будут прибегать к решительным шагам в случае необходимости.

В частности, министр обороны Украины напомнил представителям иностранных государств, что времени “для выражения беспокойства нет”.

– В Кремле толстые и высокие стены, и там не слышат о беспокойстве. Они будут воспринимать только активные действия, – отметил Алексей Резников.

Фото: УНИАН

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