Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Резніков розповів, як Росія має намір дестабілізувати ситуацію

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Олексій Резніков

Активність із боку Російської Федерації направлена на дестабілізацію всередині України, всередині країн НАТО та ЄС.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Саме в такій дестабілізації, каже очільник відомства, у РФ шукатимуть для себе прагматизм.

– Маю надію, що в Кремлі рішення про вторгнення не ухвалювали, хоча потенційно в них така можливість є, – переконаний очільник Мінборони.

Разом із тим, Олексій Резніков наголосив, що його колеги із Великої Британії та США під час зустрічей на минулому тижні запевнили, що вдаватимуться до рішучих кроків у разі потреби.

Зокрема, міністр оборони України нагадав представникам іноземних держав, що часу “для висловлення стурбованості та занепокоєння немає”.

– Кремль має товсті та високі стіни, й не чує про занепокоєння. Він сприйматиме лише активні дії, – зазначив Олексій Резніков.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка