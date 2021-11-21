В данный момент Россия сконцентрировала у границ Украины более 92 тыс. войск и может осуществить атаку на нашу страну в конце января – начале февраля 2022 года.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию Military Times.

По его словам, такая атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими воздушно-десантными нападениями на Востоке Украины, десантными атаками в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением с территории соседней Беларуси.

Как рассказал Кирилл Буданов, недавние масштабные российско-белорусские военные учения Запад-2021 продемонстрировали, что РФ может одновременно высадить до 3 500 десантников и военнослужащих сил специальных операций.

Как отметил начальник ГУР Минобороны, возможная предстоящая атака РФ будет гораздо более разрушительной, чем что-либо ранее в вооруженном конфликте, который начался в 2014 году и унес жизни около 14 тыс. украинцев.

Схема возможного нападения РФ на Украину. Фото: Military Times, ГУР Минобороны

В пятницу министр обороны Украины Алексей Резников сообщил американским СМИ, что пока до конца непонятно, принял ли президент РФ Владимир Путин окончательное решение о наступлении на Украину.

В то же время, Кирилл Буданов в интервью Military Times отметил, что именно с целью атаки Россия наращивает свой военный потенциал (численность войск и вооружения) у украинских границ и во временно оккупированном Крыму. Речь идет, в частности, о баллистических ракетах малой дальности Искандер.

Буданов отверг предположения, что россияне могут отказаться от планов по атаке из-за суровых погодных условий зимой.

– Для нас и россиян это не проблема, – прокомментировал Буданов возможность боя в подобную погоду.

По словам главы ГУР Минобороны, вероятной атаке будет предшествовать серия психологических операций, цель которых – дестабилизировать Украину и подорвать ее способность обороняться. Буданов подчеркнул, что подобные операции уже проводятся Москвой.

– Они хотят разжечь беспорядки путем протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против власти, – объяснил Буданов.

Он уточнил, что эти протесты включают митинги антивакцинаторов (протесты противников вакцинации от Covid-19), организованные Россией. Кроме того, Москва пытается разжечь беспорядки, связанные с экономической ситуацией в Украине и энергообеспечением.

Буданов добавил, что РФ также пытается разжечь антиправительственные настроения среди украинцев из-за так называемого Вагнергейта (расследования дела о срыве спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера). Как отметил начальник ГУР, российские психологические операции используются, чтобы показать, что “власть предала народ”.

Глава разведки уверен, что миграционный кризис на польско-белорусской границе также является частью плана России.

– Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой, и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то их войска проделают свою работу, – подчеркнул Буданов.

Он отметил, что оценки американской и украинской разведки по времени вероятной российской атаки на Украину очень схожи.

– Наши оценки почти такие же, как и у наших американских коллег, – проинформировал он.

Посольство России не ответило на запрос издания о комментарии. Также отказался комментировать заявления Буданова Пентагон, но сослался на заявления по этому поводу министра обороны США Ллойда Остина.

Остин на днях заявлял, что США отслеживают тревожное поведение РФ на границе, а также заверил в поддержке территориальной целостности Украины со стороны Вашингтона.

Военная помощь США Украине

В интервью изданию Military Times Кирилл Буданов также выразил мнение, что США помогли бы сдержать любое вторжение РФ за счет дополнительной военной помощи, усиления санкций, дипломатического давления, а также ареста и блокирования российских банковских счетов.

Буданов уточнил, что в дополнение к уже обещанной и поставленной помощи со стороны США Украине нужны дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. Речь идет, в частности, о ракетных комплексах Патриот, противоракетных, артиллерийских и минометных системах.

– Нам нужно больше. Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас она уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, что мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого удачное время. Потому что после этого может быть очень поздно, – подытожил Буданов.

Недавно американские СМИ обнародовали информацию о наращивании войск РФ на границе с Украиной.

Сначала в Минобороны Украины такие данные СМИ опровергали. Но впоследствии заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у Украины нет разногласий с разведками стран-партнеров по ситуации на украинско-российской границе. Она заверила, что украинская армия находится в постоянной боевой готовности.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин выражал мнение, что президент России Владимир Путин может начать атаковать нашу страну с разных направлений. По словам Климкина, Путину может потребоваться от двух до четырех месяцев, чтобы быть способным провести масштабную операцию против Украины.

А начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что военные маневры России у границ Украины будут на пике в январе 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников, в свою очередь, отмечал, что у РФ есть два фронта дестабилизации ситуации в Украине: информационный и дипломатический. По словам Резникова, скопление вооружений РФ у нашей границы производится для наращивания страха.

Источник: Military Times

Фото: Military Times