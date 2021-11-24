В Германии новая правящая коалиция обнародовала соглашение, в котором высказала свои требования к России: вернуть Украине Крымский полуостров и прекратить воевать на Донбассе.

– Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы выступаем за разрешение замороженных конфликтов в регионе, – сказано в тексте соглашения, который опубликовал Spiegel.

Но в то же время участники соглашения указали, что выступают за то, чтобы тесно сотрудничать с Кремлем в энергетических вопросах и решении глобальных проблем, так как Россия является важным международным игроком, а отношения между РФ и Германией – “глубоки и разнообразны”.

– Мы уважаем интересы наших европейских соседей, особенно наших партнеров в Центральной и Восточной Европе. Мы будем принимать во внимание различное восприятие угроз и сосредоточимся на общей и последовательной политике ЕС в отношении России, – говорится в заявлении.

Напомним, Ангелу Меркель на должности федерального канцлера Германии заменит лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.