У Німеччині нова правляча коаліція оприлюднила угоду, де висловила свої вимоги до Росії: повернути Україні Кримський півострів і припинити воювати на Донбасі.

– Ми вимагаємо негайного припинення спроб дестабілізації України, насильства на сході України та незаконної анексії Криму. Шлях до мирного врегулювання конфлікту на сході України та зняття відповідних санкцій залежить від повного виконання Мінських угод. Ми виступаємо за вирішення заморожених конфліктів у регіоні, – йдеться у тексті угоди, який опублікував Spiegel.

Але в той же час учасники угоди вказали, що виступають за те, щоб тісно співпрацювати з Кремлем у енергетичних питаннях та вирішенні глобальних проблем, оскільки Росія є важливим міжнародним гравцем, а відносини між РФ та Німеччиною – “глибокі та різноманітні”.

– Ми поважаємо інтереси наших європейських сусідів, особливо наших партнерів у Центральній та Східній Європі. Ми будемо брати до уваги різне сприйняття загроз і зосередимося на спільній та послідовній політиці ЄС щодо Росії, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини замінить лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц.