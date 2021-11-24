Канцлером Німеччини стає соціал-демократ Олаф Шольц

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Олаф Шольц замінить Ангелу Меркель на посаді федерального канцлера Німеччини. Три партії, що пройшли в Бундестаг, домовилися про створення правлячої коаліції. Угоду представлять ​​у середу.

За підсумками виборів до Бундестагу соціал-демократи посіли перше місце, випередивши християнських демократів, з якими вони зараз формують уряд. До складу нової коаліції разом із СДПН увійдуть партія Зелених та Вільна демократична партія.

Вибори до Бундестагу відбулися наприкінці вересня. Блок християнських демократів, до якого належить чинна канцлер Ангела Меркель, втратив 48 місць у парламенті, соціал-демократи отримали на 53 крісла більше, ніж у них було до виборів.

Повноваження Меркель офіційно вже припинилися, проте вона продовжує виконувати свої обов’язки до того, як буде сформовано новий уряд.

63-річний Олаф Шольц – німецький політик, член Соціал-демократичної партії, а також віце-канцлер та міністр фінансів Німеччини. Родом він із Гамбурга, де й здобув юридичну освіту та працював адвокатом.

Партійна кар’єра Олафа Шольца розпочалася у 1980-х, коли він був заступником глави Jusos – молодіжної організації СДПН. З травня до жовтня 2001 року Шольц був сенатором внутрішніх справ Гамбурга. З жовтня 2002-го до березня 2004 року — генеральним секретарем СДП. А з листопада 2007-го до жовтня 2009 року обіймав посаду федерального міністра праці та соціальних питань Німеччини у першому уряді Ангели Меркель.

Джерело: агентство DPA