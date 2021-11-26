Мои дети страдают от моей профессии – Зеленский

Дети президента Украины Владимира Зеленского страдают из-за его профессии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о втором сроке.

Зеленский заявил, что решение о втором сроке будет зависеть от народа и его семьи.

– Принимать это решение точно буду с семьей. У меня взрослые дети. И точно буду принимать решение со своими детьми, потому что они все страдают из-за моей профессии. Это правда, это их личная жизнь. И дочь уже в таком возрасте, что ей нужно пространство, ей нужна свобода, она не хочет жить с охраной.

Президент подчеркнул, что, прежде всего, решение за обществом, которое его избирало.

– Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины… Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Если люди нормально за что-то говорят спасибо, где-то говорят – есть ошибки. У меня есть диалог. Если люди открыто говорят, что они меня поддерживают… ,тогда только я буду думать — идти на второй срок или не идти.

Дополняется…