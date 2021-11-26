26 ноября в Киеве проходит пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная экватору его каденции на должности президента Украины.

В пресс-конференции Зеленского принимают участие 30 журналистов – это представители украинских и международных изданий. Каждый из них может задать президенту по одному вопросу.

В Офисе президента объяснили, что такой формат выбрали из-за карантинных ограничений.

Факты ICTV собрали главные тезисы пресс-конференции президента. Информация обновляется.

Пресс-конференция Зеленского: главные тезисы

Подготовка государственного переворота и Ахметов

Президент рассказал, что получил данные о подготовке государственного переворота 1-2 декабря. По его словам, существует не только агентурная информация, но и аудиозаписи, в которых представители России обсуждают с представителями Украины участие в этом бизнесмена Рината Ахметова.

– Я считаю, что это операция, его вовлекают в войну против государства Украина. Я считаю, что он начал ее, что, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа.

Позже президент добавил, что на записях голоса самого Ахметова нет.

Спецоперация по задержанию вагнеровцев

Зеленский заявил, что ему стыдно за эту спецоперацию. Также он обвинил бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу в разглашении секретной информации.

По словам Зеленского, Бурба предлагал не говорить президенту Турции Реджепу Эрдогану о том, что в Украине планируют посадить самолет с вагнеровцами, который должен был совершать рейс из Минска в Стамбул.

– Когда он понял (Бурба, – Ред.), что его идеи были “хлопнуты” и расколоты Россией, он решил слить эту информацию. И мы с вами прекрасно понимаем, через кого в СМИ Украины он ее слил.

Второй срок

Решение о втором сроке президента Зеленского будет принимать народ, это будет зависеть от того, насколько украинцы будут поддерживать его личность.

– Это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины… Я выхожу на улицу и понимаю, как ко мне относятся. Если люди нормально за что-то говорят спасибо, где-то говорят – ошибки есть. У меня есть диалог. Если люди открыто говорят, что они меня поддерживают… тогда только я буду думать – идти на второй срок или не идти.

Также он рассказал, что будет совещаться с семьей, ведь его дети страдают от его профессии.

Дата следующих парламентских выборов

По словам Зеленского, дату следующих выборов в Верховную Раду должен указать Конституционный суд. Народные депутаты должны решить, следует ли им обращаться в суд с этой просьбой.

– Депутаты, если захотят, обратятся в Конституционный суд, и Конституционный суд должен ответить. Я считаю, это верное решение.

Напомним, первая крупная пресс-конференция Владимира Зеленского прошла в октябре 2019 года. Мероприятие было проведено в Киеве в заведении Кyiv Food Market. Пресс-марафон президента тогда длился 14 часов.

В мае 2021 года Зеленский провел пресс-конференцию по случаю двух лет пребывания в должности. Мероприятие длилось с 12:00 до 15:00 на территории государственного предприятия Антонов.