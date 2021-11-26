Мої діти страждають від моєї професії – Зеленський

Діти президента України Володимира Зеленського страждають через його професію. Про це він розповів під час прес-конференції, відповідаючи на запитання про другий термін.

Зеленський заяв, що рішення про другий термін залежатиме від народу та його сім’ї.

– Прийматиму це рішення точно з сім’єю. У мене дорослі діти. І точно буду приймати рішення зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Це правда, це їхнє особисте життя. І донька вже в такому віці, що їй потрібен простір, їй потрібна свобода, вона не хоче жити з охороною.

Президент наголосив, що передусім рішення за суспільством, яке його обирало.

– Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України… Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Якщо люди нормально за щось кажуть дякую, десь кажуть – є помилки. У мене є діалог. Якщо люди відкрито кажуть, що вони мене підтримують…, тоді тільки я буду думати – йти на другий термін або не йти.

Доповнюється…