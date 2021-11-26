26 листопада у Києві проходить прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена екватору його каденції на посаді президента України.

У прес-конференції Зеленського беруть участь 30 журналістів – це представники українських та міжнародних видань. Кожен із них може поставити президентові по одному запитанню.

В Офісі президента пояснили, що такий формат обрали через карантинні обмеження.

Факти ICTV зібрали головні тези прес-конференції президента. Інформація оновлюється.

Прес-конференція Зеленського: головні тези

Підготовка державного перевороту та Ахметов

Президент розповів, що отримав дані про підготовку державного перевороту 1-2 грудня. За його словами, існує не лише агентурна інформація, а й аудіозаписи, де представники Росії обговорюють з представниками України участь у цьому бізнесмена Ріната Ахметова.

– Я вважаю, що це операція, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він розпочав її, що, на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу.

Пізніше президент додав, що на записах голосу самого Ахметова немає.

Спецоперація щодо затримання вагнерівців

Зеленський заявив, що йому соромно за цю спецоперацію. Також він звинуватив колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу у розголошені секретної інформації.

За словами Зеленського, Бурба пропонував не говорити президенту Туреччини Реджепу Ердогану про те, що в Україні планують посадити літак з вагнерівцями, який мав здійснювати рейс з Мінська до Стамбула.

– Коли він зрозумів (Бурба. – Ред.), що його ідеї були “хлопнуті” та розколоті Росією, він вирішив злити цю інформацію. І ми з вами прекрасно розуміємо, через кого у ЗМІ України він її злив.

Другий термін

Рішення щодо другого терміну президента Зеленського ухвалюватиме народ, це залежатиме від того, наскільки українці підтримуватимуть його особистість.

– Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України… Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Якщо люди нормально за щось кажуть дякую, десь кажуть – є помилки. У мене є діалог. Якщо люди відкрито кажуть, що вони мене підтримують…, тоді тільки я буду думати – йти на другий термін або не йти.

Також він розповів, що буде радитися з сім’єю, адже його діти страждають від його професії.

Дата наступних парламентських виборів

За словами Зеленського, дату наступних виборів до Верховної Ради має назвати Конституційний суд. Народні депутати повинні вирішити, чи варто їм звертатися до суду з цим проханням.

– Депутати, якщо захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Я вважаю, це правильне рішення.

Нагадаємо, перша велика прес-конференція Володимира Зеленського відбулася у жовтні 2019 року. Захід провели у Києві у закладі Кyiv Food Market. Прес-марафон президента тоді тривав 14 годин.

У травні 2021 року Зеленський провів прес-конференцію з нагоди двох років перебування на посаді. Захід тривав з 12.00 до 15.00 на території державного підприємства Антонов.