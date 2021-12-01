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Факты / Украина / Политика

Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект об экономическом паспорте

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект об экономическом паспорте

Президент Владимир Зеленский планирует внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца до 10 декабря.

Об этом глава государства сообщил во время обращения к народным депутатам в парламенте.

— Я хочу поблагодарить Верховную Раду. Вчера мы проголосовали очень важный налоговый закон №5600, который увеличивает ренту: плату за использование природных ресурсов Украины, каждого украинца. Мы направим эти средства на наших детей. Поэтому до 10 декабря этого года впервые за всю историю я внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, – отметил он.

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