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Зеленський внесе на розгляд Ради законопроект про економічний паспорт

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський внесе на розгляд Ради законопроект про економічний паспорт

Президент Володимир Зеленський планує внести до Верховної Ради законопроект про економічний паспорт українця до 10 грудня.

Про це глава держави повідомив під час звернення до народних депутатів у парламенті.

– Я хочу подякувати Верховній Раді. Вчора ми проголосували дуже важливий податковий закон №5600, який збільшує ренту: плату за використання природних ресурсів України, кожного українця. Ми спрямуємо ці кошти на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію я внесу законопроект про економічний паспорт українця, – зазначив він.

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