Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений с поправками в Налоговый кодекс.

За соответствующее решение проголосовали 255 народных депутатов. Этот документ еще называют ресурсным. Он предусматривает повышение ставок ряда налогов.

Согласно закону, вводится минимальное налоговое обязательство. Это сумма налогов, которую владелец сельскохозяйственной земли должен уплачивать в бюджет. Она составляет около 5% стоимости земли в год.

Не будет распространяться минимальное налоговое обязательство на владельцев земельных участков в пределах населенных пунктов, то есть на землю на придомовых территориях.

Еще одна норма этого закона предусматривает введение налога в размере 18% на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции. Но он будет действовать, если сумма доходов от продажи превышает 12 размеров минимальной заработной платы, которая с 1 декабря составит 6,5 тыс. грн.

Кроме того, законопроект №5600 вводит налог в размере 18% на доход, если гражданин продает третий и следующие после него объекты недвижимости в течение одного года.

Сейчас доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих — облагается налогом по ставке 5%.

Также закон предусматривает повышение размера ставок на алкоголь на 5% и ставок экологического налога на выброс углекислого газа до 30 грн/тонну.

Предусматривает документ и расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога. Это тестовые образцы алкогольных напитков и натуральные вина, без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%.