Видение Минобороны Украины очередных приготовлений РФ к эскалации совпадает с оценками иностранных партнеров, разведки взаимодействуют очень интенсивно, единственное отличие – в восприятии.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству.

– Для нас эта война длится почти 8 лет, и мы благодарны партнерам, которые начали говорить об российской агрессии открыто. Однако, когда она зафиксирована и признана ими, мы предлагаем сконцентрироваться на формировании общего ответа, – подчеркнул он.

Резников рассказал, что анализ ситуации показал, что Россия за год применяет тактику своеобразных волн.

– Произошла концентрация войск недалеко от наших границ, затем личный состав отводился в места постоянной дислокации, а техника оставалась. Это позволяет противнику сократить время на развертывание. Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной боевой готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, 33 – на постоянной основе, восемь – дополнительно переброшены в Крым, – сказал глава Минобороны.

По его словам, суммарное количество войск на территории РФ и на временно оккупированных территориях, которые могут быть задействованы для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тыс. человек.

Беспокоит Резникова и то, что РФ начала активные военные учения у границ, активизировала разведку и осуществляет меры по маскировке.

На днях замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Украина должна находиться в постоянной боевой готовности, поскольку российские войска с 2014 года постоянно перемещаются вдоль границы.

По данным Главного управления разведки, Россия наращивает боеспособность на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сконцентрировав у границ Украины более 92 тыс. военных. Там считают, что РФ может совершить атаку в конце января – начале февраля 2022 года.