РФ зараз здатна задіяти для ескалації до 94,3 тис. військових – Резніков

Бачення Міноборони України чергових приготувань РФ до ескалації збігається з оцінками іноземних партнерів, розвідки взаємодіють дуже інтенсивно, єдина відмінність – у сприйнятті.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков з трибуни Верховної Ради під час години запитань до уряду.

– Для нас ця війна триває майже 8 років, і ми вдячні партнерам, які почали говорити про російську агресію відкрито. Проте, коли її зафіксовано і визнано ними, ми пропонуємо сконцентруватися на формуванні спільної відповіді, – наголосив він.

Резніков розповів, що аналіз ситуації показав, що Росія упродовж року застосовує тактику своєрідних хвиль.

– Відбулася концентрація військ неподалік наших кордонів, потім особовий склад відводився у місця постійної дислокації, а техніка залишалася. Це дозволяє противнику скоротити час на розгортання. Зараз навколо України та в тимчасово окупованому Криму в постійній бойовій готовності перебуває 41 батальйонно-тактична група, 33 – на постійній основі, вісім – додатково перекинуті до Криму, – сказав глава Міноборони.

За його словами, сумарна кількість військ на території РФ та на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється у 94,3 тис. осіб.

Турбує Резнікова і те, що РФ розпочала активні військові навчання біля кордонів, активізувала розвідку та здійснює заходи щодо маскування.

Днями заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна має бути у постійній бойовій готовності, оскільки російські війська з 2014 року постійно переміщуються вздовж кордону.

За даними Головного управління розвідки, Росія нарощує боєздатність на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, сконцентрувавши біля кордонів України понад 92 тис. військових. Там вважають, що РФ може здійснити атаку наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.