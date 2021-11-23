ВСУ находятся в постоянной боевой готовности — Минобороны

Украина должна быть в постоянной боевой готовности, поскольку с 2014 года российские войска постоянно, хоть и с разной интенсивностью, перемещаются вдоль границы.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, такие меры приняты, поскольку существует угроза со стороны Российской Федерации.

— Россия постоянно хочет завоевать Украину, сделать из нас сателлит, вернуть нас в поле своего абсолютного влияния. Эта угроза сохраняется, — отметила Маляр.

В связи с этим в Минобороны считают, что украинские войска должны быть в постоянной боевой готовности для возможности дать отпор в случае необходимости.

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Ведомство получает информацию о ситуации на границе от разведки.

Ранее Главное управление разведки сообщило, что Россия наращивает боеготовность своих войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там проводилась масштабные военные учения.

По словам начальника ведомства Кирилла Буданова, РФ сконцентрировала у границ Украины более 92 тысяч войск. Он считает, что Россия может осуществить атаку на в конце января — начале февраля 2022 года.

Он прогнозирует, что пик маневров придется на январь 2022 года.

Как отметил министр обороны Алексей Резников, РФ дестабилизирует ситуацию в Украине на информационном и дипломатическом фронтах.

Он объяснил, что атаки призваны провоцировать панику для дестабилизации ситуации в стране.