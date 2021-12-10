В посольстве США высказались о заявлениях России насчет движения корабля ВМС Украины Донбасс к Керченскому проливу.

Так, американские дипломаты сообщили РФ, что корабль имеет полное право ходить в водах Украины.

– Ложные обвинения России являются частью ее непрекращающейся кампании по отвлечению от ее последних агрессивных провокационных действий. Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море – очередной акт агрессии против Украины, – сказано в заявлении.

Напомним, 9 декабря росСМИ распространили со ссылкой на ФСБ РФ заявление о том, что украинский корабль якобы направляется в Керченский пролив и не отвечает на требования изменить курс.

На сайте Marine Traffic в 21.30 было заметно скопление судов у Керченского пролива как со стороны Азовского, так и Черного моря. Но информации о судне Донбасс не было.

В 22.00 росСМИ сообщили, что украинский корабль якобы лег на обратный курс.

В 22.30 появилось официальное опровержение заявлений ФСБ от пресс-службы Операции объединенных сил.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал информацию, распространенную российскими СМИ, вбросом, и подчеркнул, что Донбасс – поисково-спасательное судно.

– Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в двух километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм, – заверил министр.

Отметим, что 122-метровый корабль Донбасс входит в состав ВМС Украины.

На его борту одновременно могут находиться до 145 членов экипажа.

Во время российской оккупации Крыма в марте 2014 года это судно было захвачено российскими силовиками.

Но 17 апреля Донбасс прибыл в Одессу с помощью морского буксира.