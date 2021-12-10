У посольстві США висловилися про заяви Росії щодо руху корабля ВМС України Донбас до Керченської протоки.

Так, американські дипломати повідомили РФ, що корабель має повне право ходити у водах України.

– Хибні звинувачення Росії є частиною її безперервної кампанії щодо відволікання від її останніх агресивних провокаційних дій. Нові незаконні обмеження в Керченській протоці та Азовському морі – черговий акт агресії проти України, – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 9 грудня росЗМІ поширили з посиланням на ФСБ РФ заяву про те, що український корабель нібито прямує до Керченської протоки і не відповідає на вимоги змінити курс.

На сайті Marine Traffic о 21.30 було помітне скупчення суден біля Керченської протоки як з боку Азовського, так і Чорного моря. Але інформації про судно Донбас не було.

О 22.00 росЗМІ повідомили, що український корабель нібито ліг на зворотний курс.

О 22.30 з’явилося офіційне спростування заяв ФСБ від прес-служби Операції об’єднаних сил.

Міністр оборони України Олексій Резніков назвав інформацію, розповсюджену російськими ЗМІ, вкидом, і наголосив, що Донбас – пошуково-рятувальне судно.

– Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, тоді як кораблі ФСБ постійно перебувають за два кілометри від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм, – запевнив міністр.

Зазначимо, що 122-метровий корабель Донбас входить до складу ВМС України.

На його борту одночасно можуть бути до 145 членів екіпажу.

Під час російської окупації Криму у березні 2014 року це судно було захоплене російськими силовиками.

Але 17 квітня Донбас прибув до Одеси за допомогою морського буксиру.