Очередной вброс: Резников прокомментировал движение корабля Донбасс к Керченскому проливу

Все украинские корабли, в том числе корабль Донбасс ВМС Украины, имеют право находиться в акватории Азовского моря.

Об этом журналистам заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Так он прокомментировал заявления российской ФСБ о том, что судно Донбасс “становит угрозу” и движется в сторону Керченского пролива.

— Очередные информационные вбросы со стороны России. Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна – судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся в 2 километрах от Мариуполя и Бердянска. Российские корабли вооружены пушками 30 мм, – заверил министр.

Вечером 9 декабря российские СМИ распространили текст заявления ФСБ РФ о том, что украинский корабль якобы направляется в Керченский пролив и “на требования изменить курс не отвечает”.

По состоянию на 21:30 на сайте Marine Traffic было заметно скопление судов у Керченского пролива как со стороны Азовского моря, так и Черного моря. Информация о судне Донбасс не появлялась.

По состоянию на 22:00, по сообщениям российских СМИ, украинский корабль якобы лег на обратный курс.

По состоянию на 22:30 информацию ФСБ официально опровергла пресс-служба Операции объединенных сил.

122-метровый корабль Донбасс — единица Военно-морских сил Украины. Одновременно на его борту могут находиться до 145 членов экипажа.

В марте 2014 во время оккупации Крыма судно захватили российские силовики, однако уже 17 апреля с помощью морского буксира корабль Донбасс прибыл в Одессу.

Фото: Думская