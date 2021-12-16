15 декабря руководители Грузии, Молдовы и Украины сделали заявление по итогам шестого саммита Восточного партнерства.

Текст совместного заявления глав государств (правительств) Ассоциированного трио обнародовали в Офисе президента.

Представители трех стран поприветствовали совместную декларацию саммита Восточного партнерства Восстановление, устойчивость и реформирование, обнародованную 15 декабря в Брюсселе, и “подтвердили твердую приверженность стратегической, амбициозной и дальновидной политике Восточного партнерства”.

– Мы поприветствовали одобрение на саммите Восточного партнерства Экономического и инвестиционного плана для Восточного партнерства, который содержит конкретные флагманские инициативы для стран-партнеров, – говорится в тексте совместного заявления.

Представители Грузии, Молдовы и Украины подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом.

– Мы признали необходимость усиления сотрудничества Ассоциированного трио с ЕС с целью усиления координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанный с продвижением европейской интеграции, включая признание ЕС европейской перспективы Ассоциированного трио, – отмечают представители Грузии, Молдовы и Украины.

Ассоциированное трио надеется на:

расширение отраслевого сотрудничества с ЕС по вопросам “зеленого” и цифрового переходов, сообщения, энергетической безопасности, юстиции и внутренних дел , стратегических коммуникаций и охраны здоровья,

, стратегических коммуникаций и охраны здоровья, углубление сотрудничества стран Трио с ЕС с целью интеграции в Единый цифровой рынок ЕС , в частности путем участия в программах ЕС Цифровая Европа, Инструмент сообщения Европы, а также снижения платы за роуминг между ЕС и Ассоциированным трио ,

, в частности путем участия в программах ЕС Цифровая Европа, Инструмент сообщения Европы, а также , усилении сотрудничества с ЕС для укрепления европейской энергетической безопасности, полного использования имеющихся газотранспортных систем , полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии как оружия,

, полного применения законодательства ЕС, синхронизации электрических сетей и предотвращения использования энергии как оружия, усиление транспортных связей между ЕС и Ассоциированным трио, в том числе путем либерализации рынка автотранспортных перевозок, развития транспортных коридоров, а также реализации совместных инфраструктурных проектов по поддержке Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.

Ассоциированное трио призвало лидеров ЕС рассмотреть на заседании Европейского совета 16 декабря вопрос усиления роли ЕС в содействии миру и стабильности в регионе Восточного партнерства с использованием всех доступных инструментов, в том числе и с соответствующими ограничительными мерами в случае необходимости.

– Мы напомнили, что попытки аннексии Россией и незаконная оккупация территорий Грузии, ее агрессия на Востоке Украины и временная оккупация Крыма, а также нерешенный конфликт в Приднестровском регионе Республики Молдова представляют серьезную угрозу для региона и Европы в целом, – говорится в тексте совместного заявления.

Кроме того, главы Грузии, Молдовы и Украины подтвердили решимость действовать в направлении членства в Европейском Союзе и призвали ЕС признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины.