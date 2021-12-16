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Факты / Украина / Политика

Резолюция по войскам РФ на границе: Зеленский и Кулеба поблагодарили Европарламент

Анастасия Гевко редактор ленты
Європарламент ЄС

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарили Европарламент за резолюцию по российским войскам и эскалации ситуации на границе Украины с Россией.

– Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны Европейского Союза. Вчера – на саммите Восточного партнерства. Сегодня – с резолюцией Европарламента по ситуации на украинской границе! – сообщил президент.

Он подчеркнул, что военные действия против Украины будут иметь для Российской Федерации высокую экономическую и политическую цену. 

– Угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы, – подчеркнул Зеленский.

Тем временем Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Европарламент призвал Россию отозвать войска и прекратить угрозы, а также – подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок в вопросе выбора Украиной ее альянсов.

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Фото: Dreamstime

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