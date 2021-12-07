В Чехии Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента принял постановление в поддержку Украины и предложил правительству подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые примут в случае нападения России на Украину.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном послом Украины в Чехии, Евгением Перебийносом.
Как уточняется, чешские парламентарии в своем постановлении:
- осудили эскалацию Россией ситуации вокруг Украины, а также – систематические попытки РФ распространить сферы своего влияния на соседние страны, нарушая тем самым международное право;
- назвали поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности одним из приоритетов Чехии по безопасности;
- предложили чешскому правительству наладить максимально тесное сотрудничество в рамках НАТО для предотвращения украинско-российского конфликта, а также оказать максимальную поддержку совместным действиям в рамках обсуждения вопроса на следующем заседании Совета ЕС, чтобы обеспечить защиту от дестабилизирующих действий Российской Федерации;
– Кроме того, Комитет предложил Правительству Чехии подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые оказали бы ощутимое влияние на Россию и которые были бы применены в случае, если бы Россия прибегла к дальнейшей агрессии, – написал он.