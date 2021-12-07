В Чехии Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента принял постановление в поддержку Украины и предложил правительству подготовить дальнейшие санкции и шаги, которые примут в случае нападения России на Украину.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном послом Украины в Чехии, Евгением Перебийносом.

Как уточняется, чешские парламентарии в своем постановлении: