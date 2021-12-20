Заявлениями о возможном размещении российского ядерного оружия за пределами РФ, в том числе на территории Беларуси, нельзя играть.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Люблинского треугольника.

Так, журналисты попросили лидеров Украины, Польши и Литвы оценить угрозы размещения в Беларуси ядерного оружия.

– Мне кажется, что любые запугивания по поводу миграции ядерного оружия из Российской Федерации в разные уголки мира мы много раз слышали: и о его размещении на временно оккупированной территории Крыма. А сейчас мы слышим информацию о Беларуси. Я считаю, что такими вещами нельзя играть, — подчеркнул в ответ Зеленский.

Он уточнил, что для Украины это достаточно привычная ситуация информационной атаки со стороны Москвы.

– По крайней мере, мы будем точно знать, если так произойдет, где находится часть ядерного оружия РФ, — добавил Зеленский.

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь отметил, что если часть ядерного арсенала РФ таки переместят в направлении западной Европы, то это будет еще одна демонстрация российской агрессии.

– Если РФ захочет переместить свои ракеты с боеголовками на территорию Беларуси – они спокойно это сделают. Единственное, что может это остановить, – решительная позиция НАТО и США, – заявил Дуда.

А лидер Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Россия теперь может делать все, что захочет, поскольку Беларусь потеряла остатки независимости.

Науседа подчеркнул, что близость Беларуси к России становится опасным фактором, который бросает вызов НАТО.

Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о готовности разместить на территории страны российское ядерное оружие. По его словам, это можно расценивать как реакцию на возможные действия НАТО на территории государств блока, граничащих с Беларусью.