Заявами про можливе розміщення російської ядерної зброї за межами РФ, зокрема на території Білорусі, не можна гратися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції за підсумками саміту Люблінського трикутника.

Так, журналісти попросили лідерів України, Польщі та Литви оцінити погрози щодо розміщення в Білорусі ядерної зброї.

– Мені здається, що будь-які залякування щодо міграції ядерної зброї з Російської Федерації в різні куточки світу ми багато разів чули: і про її розміщення на тимчасово окупованій території Криму. А зараз ми чуємо інформацію щодо Білорусі. Я вважаю, що такими речами не можна гратися, – наголосив у відповідь Зеленський.

Він уточнив, що для України це досить звична ситуація інформаційної атаки з боку Москви.

– Принаймні, ми будемо точно знати, якщо так станеться, де розташована частина ядерної зброї РФ, – додав Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда, своєю чергою, зазначив, що якщо частину ядерного арсеналу РФ таки перемістять у напрямку західної Європи, то це буде ще одна демонстрація російської агресії.

– Якщо РФ захоче перемістити свої ракети з боєголовками на територію Білорусі – вони спокійно це зроблять. Єдине, що може це зупинити, – рішуча позиція НАТО і США, – заявив Дуда.

А лідер Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Росія тепер може робити все що захоче, оскільки Білорусь втратила залишки незалежності.

Науседа наголосив, що близькість Білорусі з Росією стає небезпечним чинником, який кидає виклик НАТО.

Нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив про готовність розмістити на території країни російську ядерну зброю. За його словами, це можна розцінювати як реакцію на “можливі дії” НАТО на території держав блоку, що межують із Білоруссю.