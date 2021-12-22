Зеленского готовы переизбрать президентом почти четверть украинцев – опрос

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 24,2% определившихся с выбором украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 16-18 декабря.

На втором месте – пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко с поддержкой 13,7% респондентов.

Тройку лидеров закрывает лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 9,6% украинцев.

Чуть меньше – 9,2% – за лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко.

Бывшего нардепа Евгения Мураева готовы поддержать 6,9%, 6,8% – экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова.

За лидера партии Сила и честь Игоря Смешко — 6,7%, за экс-премьера, лидера Украинской стратегии Владимира Гройсмана — 6,2%, за других — менее 4%.

Социологическая группа Рейтинг провела 16-18 декабря исследование общественно-политических настроений населения Украины по итогам 2021 года.

Методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров было опрошено 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования при доверительной вероятности 0,95 не более 2%.

По данным аналогичного опроса Киевского международного института социологии, действующий президент Владимир Зеленский также лидирует, но с поддержкой 27,6% определившихся с выбором.

Петр Порошенко в нем тоже на втором месте (16%). А вот третье место у Юрия Бойко (9,4%). Однако Юлия Тимошенко отстает с небольшим отрывом (9%).