В середине декабря рейтинг президента Украины Владимира Зеленского составляет 27,6%.

Такие данные 20 декабря обнародовал Киевский международный институт социологии.

Именно столько респондентов, которые определились с выбором, проголосовали бы за действующего главу государства, если бы первый тур выборов президента Украины проходил в середине декабря.

16% избирателей проголосовали бы за пятого президента Петра Порошенко.

Третье место с почти одинаковой поддержкой поделили бы лидер Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко (9,4%) и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (9%).

Во втором туре выборов президента Владимир Зеленский победил бы Петра Порошенко, Юрия Бойко и Дмитрия Разумкова.

Однако, если бы гипотетически во второй тур выборов вышли Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, разница между голосами избирателей была бы в пределах статистической погрешности.

Так, главу государства поддержали бы 51,6% избирателей. За Юлию Тимошенко отдали бы голоса 48,4%.

Всеукраинский опрос общественного мнения Киевский международный институт социологии проводил в течение 9-17 декабря 2021 года.

Методом личного интервьюирования представители КМИС опросили 2 025 респондентов из 109 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает:

3,3% – для показателей, близких к 50%,

2,9% – для показателей, близких к 25%,

2,2% – для показателей, близких к 12%,

1,5% – для показателей, близких к 5%.

В начале ноября рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, по данным опроса социологической группы Рейтинг, составил 21,8% среди тех респондентов, которые определились с выбором.

Источник: КМИС