Зеленського готові переобрати президентом майже чверть українців – опитування

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 24,2% українців, які визначилися з вибором. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 16-18 грудня.

На ругому місці – п’ятий президент України (2014-2019), лідера партії Європейська солідарність Петро Порошенко з підтримкою 13,7% респондентів.

Трійку лідерів закриває лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко. За неї готові проголосувати 9,6% українців.

Трохи менше – 9,2% – за лідера партії Опозиційна платформа – За життя Юрія Бойка.

Колишнього нардепа Євгена Мураєва готові підтримати 6,9%, 6,8% – екс-спікера парламенту Дмитра Разумкова.

За лідера партії Сила та честь Ігоря Смешка – 6,7%, за екс-прем’єра, лідера Української стратегії Володимира Гройсмана – 6,2%, за інших – менше 4%.

Соціологічна група Рейтинг провела 16-18 грудня дослідження суспільно-політичних настроїв населення України за підсумками 2021 року.

Методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 2,5 тис. респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження за довірчої ймовірності 0,95 не більше ніж 2%.

За даними аналогічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, чинний президент Володимир Зеленський також лідирує, але пітримкою 27,6% тих, хто визначився з вибором.

Петро Порошенко у ньому також на другому місці (16%). А от третє місце у Юрія Бойка (9,4%). Проте Юлія Тимошенко відстає з невеликим відривом (9%).