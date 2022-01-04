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Факты / Украина / Политика

Кроме медиков: нардепы предлагают ставить женщин на воинский учет только по желанию

Юля Захарченко редактор ленты
Жінка-солдат, жінка військова

Ряд народных депутатов Украины намерены внести изменения в законодательство, согласно которому женщины почти всех профессий и специальностей должны вставать на военный учет.

Они предлагают становиться девушкам и женщинам на учет только по их желанию, кроме людей, имеющих медицинскую специализацию.

Законопроект №6482 о внесении изменений в статью 1 закона Украины О воинской обязанности и военной службе уже зарегистрировали для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде.

Согласно еще не утвержденному документу, женщины, имеющие специальность или профессию, связанную с военно-учетной, и пригодные для прохождения военной службы по возрасту и состоянию здоровья, могут стать на учет военнообязанных по собственному желанию.

Однако медицинских работников или женщин со схожей специальностью обяжут становиться на военный учет.

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Среди авторов – народные депутаты Максим Бужанский, Олег Арсенюк, Юрий Мысягин, Елена Винтоняк, Анна Пуртова, Андрей Холодов, Анатолий Драбовский и другие.

В пояснительной записке говорится, что принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию процесса, согласно которому женщины будут становиться военнообязанными.

Соответствующие меры снизят нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки, говорится в документе.

Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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