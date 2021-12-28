В Министерстве обороны Украины работают над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать процедуру воинского учета украинцев в части, в которой это будет технически возможно.

О таких планах сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она заявила, что в течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс воинского учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы.

Анна Маляр напомнила, что воинский учет для женщин – это не призыв и не мобилизация. По ее словам, он необходим, чтобы навести порядок и знать потенциал. Ведь одной из многих проблем, ставшей очевидной в 2014 году, была разрушенная система воинского учета.

– Воинский учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994 года предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет. Интересно, что до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление. С тех пор часть профессий исчезла, другие появились. Поэтому порядок взятия на воинский учет требует обновления и усовершенствования, – объяснила она.

17 декабря в Украине вступил в силу указ Минобороны о расширении списка профессий женщин, который обязывает их встать на воинский учет.

Среди попавших в список – музыканты, журналисты, программисты, пиарщики, юристы, соцработники, работники ресторанов и гостиниц и многие другие. На учет в военкомате придется стать до конца 2022 года.

Полный список профессий женщин-военнообязанных и все, что нужно знать о воинском учете – читайте в материале.

Источник: Анна Маляр