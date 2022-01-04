Кілька народних депутатів України мають намір внести зміни до законодавства, згідно з яким жінки майже всіх професій та спеціальностей мають ставати на військовий облік.

Парламентарі пропонують ставати дівчатам та жінкам на облік лише за їхнім бажанням, окрім людей, які мають медичну спеціалізацію.

Законопроєкт №6482 про внесення змін до статті 1 закону України Про військовий обов’язок і військову службу вже зареєстрували для подальшого розгляду у Верховній Раді.

Згідно з іще не затвердженим документом, жінки, які мають спеціальність чи професію, пов’язану з військово-обліковою, та придатні для проходження військової служби за віком та станом здоров’я, можуть стати на облік військовозобов’язаних за власним бажанням.

Проте медичних працівників або жінок зі спорідненою спеціальністю зобов’яжуть ставати на військовий облік.

Серед авторів – народні депутати Максим Бужанський, Олег Арсенюк, Юрій Мисягін, Олена Вінтоняк, Анна Пуртова, Андрій Холодов, Анатолій Драбовський та інші.

У пояснювальній записці зазначено, що ухвалення законопроєкту сприятиме вдосконаленню процесу, згідно з яким жінки ставатимуть військовозобов’язаними.

Відповідні заходи зменшать навантаження на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, йдеться у документі.