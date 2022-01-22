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Факты / Украина / Политика

Воинский учет для женщин: Минобороны сократило перечень профессий

Татьяна Забожко редактор ленты
жінки військові в Україні

Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин.

В новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет.

Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.

Новый приказ ведомство уже направило на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.

Источник: Минобороны

Фото: Depositphotos

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