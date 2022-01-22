Министерство обороны Украины разработало новую редакцию приказа о постановке на воинский учет женщин.

В новом приказе определены 14 специальностей и 6 профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет.

Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, объединявших более 200 специальностей.

Новый приказ ведомство уже направило на согласование в Министерство внутренних дел Украины, Службу безопасности Украины и Службу внешней разведки Украины.