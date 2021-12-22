Министерство обороны существенно расширило список специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет.

Документ вступил в силу 17 декабря. Об этом говорится в приказе министерства от 11.10.2021 №313.

Право утверждать этот перечень ведомство получило согласно закону О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения военного учета, изменившего ч. 11 ст. 1 закона О воинской обязанности и военной службе. Ранее его утверждал Кабмин.

Отныне стать на военный учет – это не право украинских женщин, а обязанность. Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Директора предприятий должны проконтролировать, чтобы на военный учет встали все работающие в компании женщины, и проверять наличие документов у новых работников. За прием на работу без этого документа предусмотрен штраф.

Отмечается, что перечень охватывает сотни специальностей и профессий, которые “спрятаны” в классификационные группировки Классификатора профессий или родственные специальности, по которым готовили специалистов учебные заведения в разные годы. К примеру, по профессиям на учет должны стать главный бухгалтер, заведующий канцелярией, менеджеры, начальник юридического отдела.

В список профессий включены, в частности, архитектор, искусствовед, психолог, редактор, журналист, археолог, чертежник, экономист, библиотекарь, музеевед, плотник и т.д.

Что нужно, чтобы встать на военный учет?

заявление о взятии на военный учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (если есть).

До конца года Минобороны разработает алгоритм взятия женщин на военный учет. Он появится на сайте военкоматов или министерства. Об этом заявила заместитель министра обороны Наталья Воронкова.

— Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм, и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов, — заявила Воронкова.

Она отметила, что по возможности на учет можно будет встать в онлайн-режиме, если это “будет возможно с точки зрения безопасности”.

Источник: Приказ МОУ, Громадське радіо